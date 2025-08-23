Еще один российский аэропорт перестал принимать самолеты Росавиация: в аэропорту Самары временно ограничили прием и выпуск самолетов

В Самаре ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Аналогичные меры за полчаса до этого приняли в отношении ульяновского аэропорта Баратаевка. По данным ведомства, это также необходимо для обеспечения безопасности воздушной гавани. Те же ограничения ввели и в аэропорту Ижевска.

Ранее воздушные гавани Волгограда и Саратова также приостановили работу из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко также пояснил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Всего за сутки под временные ограничения на полеты попали более 10 воздушных гаваней по всей России.