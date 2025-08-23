Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 10:49

Сырники готовлю в заливке — сметают с тарелок в первую очередь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырники в заливке — это нежный и воздушный десерт, который станет украшением любого завтрака. Творожная основа с хрустящей корочкой и кремовая заливка создают идеальный баланс текстур. Блюдо получается легким, но сытным и понравится как детям, так и взрослым.

Для приготовления смешайте 600 г творога (протертого через сито), 1 яйцо, 40 г муки, 2 ст. л. сахара и ванилин. Сформируйте сырники и обжарьте на слабом огне по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой. Для заливки взбейте 400 мл сметаны или йогурта с 1 яйцом и 4-5 ст. л. сахара (если основа несладкая). Если используете жидкий йогурт, добавьте 1-2 ст. л. кукурузного крахмала. Вылейте заливку в форму, сверху разложите сырники и запекайте 20 минут при 180°C.

Готовые сырники получаются с золотистой корочкой и нежной кремовой прослойкой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
рецепты
творог
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 23 августа, фото, видео
В США обнаружили новый неудобный факт о жене Макрона
Российские войска стерли в пыль военное предприятие Украины
Названы новые населенные пункты под контролем ВС России
Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: ждать ли ливней и сильного ветра
Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали
Раскрыты новые детали о застрявшей на пике Победы альпинистке
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения
Гибель двух батальонов ВСУ в Краматорске попала на видео
Самая простая и вкусная шарлотка: быстрый рецепт
Мадонна показала редкие кадры со своими биологическими детьми
У российской границы появится новый международный порт
«Всю жизнь боюсь»: Киркоров признался в одном необычном страхе
В НАТО раскрыли свои планы по отправке военных на Украину
Западу пообещали «крайне жесткий ответ» при покушении на суда России
«Сильно младше»: звезда «СашиТани» улетела на море с голубоглазым блондином
Россиянам рассказали, память каких мучеников нужно чтить 23 августа
Известная актриса призналась, что улетела из России вместе с сыном
Духовный советник Трампа снова собрался на Украину
Мошенники стали прикидываться операторами городской связи
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.