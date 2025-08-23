Сырники готовлю в заливке — сметают с тарелок в первую очередь

Сырники в заливке — это нежный и воздушный десерт, который станет украшением любого завтрака. Творожная основа с хрустящей корочкой и кремовая заливка создают идеальный баланс текстур. Блюдо получается легким, но сытным и понравится как детям, так и взрослым.

Для приготовления смешайте 600 г творога (протертого через сито), 1 яйцо, 40 г муки, 2 ст. л. сахара и ванилин. Сформируйте сырники и обжарьте на слабом огне по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой. Для заливки взбейте 400 мл сметаны или йогурта с 1 яйцом и 4-5 ст. л. сахара (если основа несладкая). Если используете жидкий йогурт, добавьте 1-2 ст. л. кукурузного крахмала. Вылейте заливку в форму, сверху разложите сырники и запекайте 20 минут при 180°C.

Готовые сырники получаются с золотистой корочкой и нежной кремовой прослойкой.

