Стало известно, сколько человек покинуло Двуречную в Харьковской области Ганчев: из Двуречной эвакуировали более 50 человек

Более 50 человек эвакуированы из населенного пункта Двуречная Харьковской области из-за обстрелов, рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости. Еще около полусотни местных жителей продолжают скрываться в подвалах.

Вывезли более 50 человек. Примерно такое же количество людей сейчас еще там находится. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов. Они скрываются от украинских обстрелов, — отметил Ганчев.

Он уточнил, что среди эвакуированных есть те, кто нуждается в медицинской помощи, — их доставляют в больницы. По его словам, эвакуация мирных жителей, которые не могут покинуть дома из-за обстановки, продолжается.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев сообщил о масштабной эвакуации гражданского населения с подконтрольных ВСУ территорий ДНР. По его словам, за последние 24 часа было вывезено более 3,6 тысячи человек, включая 137 детей. Также эвакуационные мероприятия проводились в Синельниковском районе Днепропетровской области.