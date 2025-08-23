Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Новая волна телефонного мошенничества захлестнула Россию

В МВД сообщили о росте мошеннических звонков с номеров из-за рубежа

Резкий рост мошеннических звонков с международных номеров через сотовую связь зафиксировали в МВД России, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства. По данным специалистов, количество таких звонков увеличилось на 83%.

Произошел резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский заявил, что мошенники массово используют площадки с бесплатными объявлениями для кражи персональных данных и доступа к банковским счетам. Преступники создают фейковые аккаунты, имитируя надежность, и заманивают пользователей якобы выгодными предложениями.

Кроме того, в управлении по организации борьбы с киберпреступлениями МВД РФ заявили, что мошенники массово используют схемы фиктивного трудоустройства для хищения денежных средств россиян. По данным ведомства, преступники регистрируют псевдокомпании и размещают привлекательные вакансии, чтобы получить доступ к персональным данным и банковским счетам соискателей.

