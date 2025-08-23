Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 05:47

Углеводы — не враги: как они помогают худеть и не набрать лишнее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Углеводы часто воспринимаются как главный враг стройности, но полное исключение их из рациона — не единственный способ похудеть. На самом деле, правильный выбор углеводов способен стать мощным помощником в снижении веса.

Главное — различать «быстрые» и «медленные» углеводы. Первые вызывают резкие скачки сахара в крови и быстрый голод, а вторые обеспечивают стабильный уровень энергии и длительное ощущение сытости.

К «хорошим» углеводам относятся цельные злаки (овес, гречка, киноа), бобовые (фасоль, чечевица), овощи и несладкие фрукты. Они богаты клетчаткой, которая замедляет усвоение сахаров и помогает контролировать аппетит.

Степень обработки продуктов играет важную роль — чем меньше она, тем лучше для фигуры и здоровья. Цельнозерновые продукты предпочтительнее очищенной муки и рафинированного сахара.

Даже полезные углеводы требуют контроля порций. Умеренность остается ключевым правилом сбалансированного питания. Сочетание углеводов с белками и полезными жирами дополнительно стабилизирует уровень сахара в крови.

Переход на сложные углеводы способствует нормализации обмена веществ и постепенному снижению жировых запасов. В сочетании с регулярной физической активностью такой рацион ускоряет метаболизм и поддерживает энергию без чувства лишения.

Индивидуальный подход к количеству углеводов важен — он зависит от активности и целей каждого человека. Консультация с диетологом поможет подобрать оптимальный рацион.

Такой метод питания формирует здоровые привычки, которые обеспечивают не только снижение веса, но и улучшение общего самочувствия без жестких ограничений.

Многие сталкивались с ситуацией, когда обещание «больше ни крошки» заканчивается пустым пакетом печенья. Сладкое будто обладает своей волей, постоянно возвращая нас к привычке.

Читайте также
Тянет в сон и всех ненавидишь? Возможно, дело в завтраке! Что лучше не есть
Общество
Тянет в сон и всех ненавидишь? Возможно, дело в завтраке! Что лучше не есть
Завтрак-пятиминутка в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце
Общество
Завтрак-пятиминутка в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Здоровье/красота
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Общество
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Почему вес возвращается обратно: бомба знаний для тех, кто устал худеть
Здоровье/красота
Почему вес возвращается обратно: бомба знаний для тех, кто устал худеть
похудение
советы
фигура
красота
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Апелляция смягчила приговор генерал-майору Минобороны РФ
Стоимость ремонта машин выросла на 30%: цены на запчасти, на чем сэкономить
Гонорары, пластика, слова о Путине и Крыме: как сейчас живет Алена Апина
Трамп шутливо отозвался о своей возможности выйти на матч ЧМ
Синоптик спрогнозировал настоящее лето в некоторых регионах России
Отец Маска оценил изобретательский потенциал россиян
Ряд изменений в сфере здравоохранения вступят в силу с 1 сентября
На руке Трампа вновь заметили загадочный синяк
Экономист объяснил условия ранней пенсии для работников сельской местности
Трамп похвастался успехом введения торговых пошлин
Российские военные вплотную подошли к стратегически важному городу в ДНР
Украина сделала предупреждение перед российско-белорусскими учениями
США приобрели долю в 10% в известной технологической корпорации
Атака ВСУ на Волгоградскую область 23 августа: что известно, пострадавшие
Адская головная боль, апатия, инсульт: как избежать мигрени, чем опасна
Операция, хейт из-за Ковальчук, враги среди артистов: где сейчас Чумаков
Ребенок пострадал при падении БПЛА рядом с жилым домом под Волгоградом
Серия мощных взрывов потрясла завод в США
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.