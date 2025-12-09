Что такое скинни-фэт: разбираемся с термином и лепим красивую фигуру

Если вы интересуетесь темой похудения, то наверняка сталкивались с таким понятием, как скинни-фэт. В русскоязычном обществе оно используется все чаще и уже давно популярно за рубежом. О том, что такое скинни-фэт и как с этим бороться, читайте в материале NEWS.ru.
Что такое скинни-фэт
Скинни-фэт — это особый тип фигуры, когда человек выглядит худым в одежде, но имеет высокий процент жира и мало мышц: его отличают дряблый живот, слабые руки, отсутствие рельефа. Такой парадокс возникает из-за:
- сидячего образа жизни;
- неправильного питания с избытком углеводов и дефицитом белка;
- генетической предрасположенности.
Это не только эстетическая проблема: из-за избытка висцерального жира повышается риск диабета и сердечных заболеваний.
Признаки скинни-фэт
Нормальный вес и ИМТ в сочетании с дряблой кожей на животе, бедрах, ягодицах.
Быстрая утомляемость, слабость мышц, отсутствие тонуса.
Жир в области талии при тонких конечностях.
Как бороться со скинни-фэт: питание
Пересмотрите рацион:
увеличьте белок до 1,5–2 г на килограмм веса (для этого введите в рацион мясо, рыбу, яйца, бобовые);
добавьте сложные углеводы из круп, овощей, фруктов;
введите полезные жиры (авокадо, орехи);
исключите фастфуд, газировку, рафинированные сладости;
ешьте сбалансированно, без жестких диет, чтобы не терять мышцы;
пейте воду;
спите по восемь часов.
Тренировки и привычки
Начните с силовых упражнений 3 раза в неделю: подойдут приседания, отжимания, тяги с гантелями для набора мышц. Добавьте кардио (ходьба, бег) 2–3 раза по 30 минут и йогу для тонуса. Изменения видны спустя 2–3 месяца при регулярных занятиях. Но проконсультируйтесь с врачом перед стартом похудения!
Итак, скинни-фэт — это не приговор! Будьте терпеливы и последовательны, и тело станет подтянутым и здоровым.
