14 августа 2025 в 13:21

«Подросткам не предназначены!»: Шнуров о запрете песен группы «Ленинград»

Шнуров поддержал решение суда Петербурга о запрете пяти песен группы «Ленинград»

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал решение Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти песен музыкального коллектива. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что эти композиции действительно не предназначены для прослушивания подростками.

Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! — сказал он.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, запретив распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой. Парламентарий оформила ее после поступления обращения одного из граждан. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования провела экспертизу и заключила, что в текстах выявлены признаки опасного воздействия на несовершеннолетних, включая побуждение к насилию, пропаганду употребления алкоголя и наркотиков.

