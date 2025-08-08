Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 14:40

Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута

Рыбаков сообщил о расторжении сделки по покупке альбома Гуфа «Город дорог»

Гуф (Алексей Долматов) Гуф (Алексей Долматов) Фото: Социальные сети

Сделка по покупке первого альбома рэпера Гуфа (Алексей Долматов) «Город дорог» с предпринимателем Игорем Рыбаковым была расторгнута. Стороны подписали соответствующее соглашение 7 августа 2025 года, сообщили участники неудавшейся сделки NEWS.ru.

Владелец прав на музыку и гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин и российский бизнесмен по-разному видели будущее альбома. Рыбаков хотел удалить из Сети творчество Гуфа, поскольку музыка якобы романтизировала разгульный образ жизни. Сумма несостоявшейся сделки составила 95 млн рублей.

Мы с Антоном Прониным отменяем сделку, поскольку разошлись наши взгляды на перспективы дальнейшей судьбы альбома. Но я хочу в очередной раз всем напомнить о важности здорового образа жизни, — рассказал Рыбаков.

По словам Пронина, скандал вокруг сделки лишь прибавил ценности его активу. Гендиректор уверен: несмотря на посыл, каждый артист имеет право на самовыражение.

Ранее трек рэперов Гуфа, Басты и АК-47 «Тем, кто с нами» был заблокирован Роскомнадзором за пропаганду запрещенных веществ. Песню, которая была доступна для прослушивания с 2010 года, удалили не только с российских, но и с зарубежных платформ.

