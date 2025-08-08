Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии

Экономист Разуваев: Россия избежит рецессии в случае перемирия с Украиной

Экономика России сможет избежать рецессии в случае перемирия с Украиной, заявил НСН экономист Александр Разуваев. В целом, по мнению эксперта, экономический спад не предвидится.

Я думаю, что рецессия нас вряд ли настигнет. Мы не знаем, будет ли достигнуто перемирие на Украине, будет ли пересмотр оборонных расходов. Если будет достигнуто перемирие, очень сильно подорожает фондовый рынок, а это увеличит уверенность потребителей. В связи с этим рецессии мы избежим, — предположил Разуваев.

По его словам, даже если рецессия все-таки случится, то большинство россиян ее просто не заметят. Он подчеркнул, что гораздо опаснее для населения снижение ключевой ставки и падение ставок по вкладам.

Ранее экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что даже если ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику, экономика столкнется с рецессией. По их прогнозам, произойти это может уже в 2026 году.

