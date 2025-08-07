Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:03

Экономисты ответили, почему послабления ЦБ не спасут экономику

ЦМАКП: в 2026 году экономика России может столкнуться с рецессией

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Даже если ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику, экономика столкнется с рецессией, выразили мнение экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их прогнозам, произойти это может уже в 2026 году, пишут «Ведомости».

Специалисты оценили вероятность достижения критического уровня сводного опережающего индикатора (СОИ) — инструмента, использующегося для краткосрочного прогнозирования экономических спадов. Так, в мае значение СОИ, свидетельствующего о риске вхождения экономики в рецессию, выросло до 0,1. При этом еще в апреле показатель был на уровне 0,07. Пороговый уровень, сигнализирующий о высокой вероятности спада, равен 0,18.

До этого появилась информация, что в июле 2025 года российские банки выдали населению кредиты на общую сумму 917,2 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем в июне. Таким образом, объем выдач восстановился до значений октября 2024 года вследствие снижения ставки ЦБ. Так, в июле россияне получили 1,86 млн займов на сумму 344,7 млрд рублей.

Банк России
банки
экономика
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.