Экономисты ответили, почему послабления ЦБ не спасут экономику ЦМАКП: в 2026 году экономика России может столкнуться с рецессией

Даже если ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику, экономика столкнется с рецессией, выразили мнение экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их прогнозам, произойти это может уже в 2026 году, пишут «Ведомости».

Специалисты оценили вероятность достижения критического уровня сводного опережающего индикатора (СОИ) — инструмента, использующегося для краткосрочного прогнозирования экономических спадов. Так, в мае значение СОИ, свидетельствующего о риске вхождения экономики в рецессию, выросло до 0,1. При этом еще в апреле показатель был на уровне 0,07. Пороговый уровень, сигнализирующий о высокой вероятности спада, равен 0,18.

До этого появилась информация, что в июле 2025 года российские банки выдали населению кредиты на общую сумму 917,2 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем в июне. Таким образом, объем выдач восстановился до значений октября 2024 года вследствие снижения ставки ЦБ. Так, в июле россияне получили 1,86 млн займов на сумму 344,7 млрд рублей.