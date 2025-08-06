Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ

Frank RG: в июле российские банки выдали кредитов на 917,2 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июле 2025 года российские банки выдали населению кредиты на общую сумму 917,2 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем в июне, сообщили РБК в консалтинговой компании Frank RG. Таким образом, объем выдач восстановился до значений октября 2024 года вследствие снижения ставки ЦБ.

Так, в июле россияне получили 1,86 млн займов на сумму 344,7 млрд рублей, банки одобрили 72,2 тысячи ипотечных кредитов на 353,6 млрд рублей, выдача автокредитов выросла до 157,3 млрд рублей. Также показали рост кредиты под залог недвижимости — до 25,7 млрд рублей. Снижение спроса зафиксировано в следующих сегментах: POS-кредиты (22,6 млрд рублей) и займы под залог автомобиля (13,2 млрд рублей).

В июле ЦБ объявил, что снижает ключевую ставку на 200 базовых пунктов — с 20% до 18%. Поводом для этого в Банке России назвали хорошие результаты в борьбе с инфляцией.

По словам заместителя председателя правления, финансового директор «Сбера» Тараса Скворцова, к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 16%. Он пояснил, что Банк России на июльском заседании оставил формулировку прогноза без изменений — нейтральной. Однако из расчетов по средней ставке видно, что в сентябре, скорее всего, ставка будет снижена.

