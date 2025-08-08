«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ Футболист Булыкин: Раков играет в РПЛ в свое удовольствие

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков, забивший четыре гола в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), выступает в свое удовольствие, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он напомнил, что в новой команде форвард получает больше игрового времени, а после аренды вернется в «Локомотив».

Он играет в свое удовольствие. Все знали, что Раков потенциально хороший футболист. Просто не было достаточно времени. Нужно было сменить обстановку, что футболист с клубом и сделали, — заявил Булыкин.

Раков принадлежит московскому «Локомотиву». В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он играет за «Крылья Советов» на правах аренды. В трех турах Раков забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. «Крылья Советов» пока находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет против Ирана в Волгограде 10 октября. Матч состоится на «Волгоград Арене». Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026.