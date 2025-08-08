Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:40

«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ

Футболист Булыкин: Раков играет в РПЛ в свое удовольствие

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков, забивший четыре гола в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), выступает в свое удовольствие, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он напомнил, что в новой команде форвард получает больше игрового времени, а после аренды вернется в «Локомотив».

Он играет в свое удовольствие. Все знали, что Раков потенциально хороший футболист. Просто не было достаточно времени. Нужно было сменить обстановку, что футболист с клубом и сделали, — заявил Булыкин.

Раков принадлежит московскому «Локомотиву». В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он играет за «Крылья Советов» на правах аренды. В трех турах Раков забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. «Крылья Советов» пока находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет против Ирана в Волгограде 10 октября. Матч состоится на «Волгоград Арене». Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026.

Дмитрий Булыкин
РПЛ
футболисты
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.