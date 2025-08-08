Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 14:37

Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область

Армения отвергла идею о создании транспортного коридора через Сюникскую область

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Армения не давала и не даст согласия на создание транспортного коридора между основной частью Азербайджана и Нахичеванью через Сюникскую область, заявила пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Назели Багдасарян. По ее словам, все публикации, в которых утверждается обратное, не соответствуют действительности.

Все заявления и публикации о том, что Армения согласилась, соглашается или согласится на «коридорные» решения, просто не соответствуют действительности, — отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа. По его словам, это произойдет в Белом доме.

Церемония подписания станет кульминацией длительного переговорного процесса при посредничестве американской администрации. В Белом доме мероприятие называют «мирным саммитом», который должен положить конец многолетнему конфликту в регионе. Подробности соглашения пока неизвестны.

До этого стало известно, что после встречи Трампа с Алиевым и Пашиняном Вашингтон может получить эксклюзивные права на развитие транспортного коридора на Южном Кавказе. По информации агентства Reuters, на переговорах 8 августа стороны могут заключить совместный договор об этом.

Армения
Азербайджан
нахичевань
коридоры
