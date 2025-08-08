Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:55

В московском метро произошел сбой

В движении поездов девятой линии московского метро произошел сбой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Падение человека на пути стало причиной задержек поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале. Составы следовали с увеличенными интервалами, на одном участке движение было приостановлено.

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — сказано в сообщении.

Позже движение было перекрыто от станции «Отрадное» до станции «Савеловская». Спустя некоторое время поезда на девятой линии начали двигаться по графику. Данных об упавшем человеке нет.

До этого в Санкт-Петербурге на станции метро «Черная речка» на рельсы упала детская коляска. Родители успели взять малыша на руки, перед тем как она покатилась и рухнула под колеса поезда. Из-за инцидента в движение на синей ветке метро вводились ограничения.

Ранее появилась информация, что планируемая Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включена в проект развития московского метрополитена на 2026–2030 годы. Запустить движение по ней планируется во втором квартале 2028 года.

метро
происшествия
сбои
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.