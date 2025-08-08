В московском метро произошел сбой

Падение человека на пути стало причиной задержек поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале. Составы следовали с увеличенными интервалами, на одном участке движение было приостановлено.

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — сказано в сообщении.

Позже движение было перекрыто от станции «Отрадное» до станции «Савеловская». Спустя некоторое время поезда на девятой линии начали двигаться по графику. Данных об упавшем человеке нет.

До этого в Санкт-Петербурге на станции метро «Черная речка» на рельсы упала детская коляска. Родители успели взять малыша на руки, перед тем как она покатилась и рухнула под колеса поезда. Из-за инцидента в движение на синей ветке метро вводились ограничения.

Ранее появилась информация, что планируемая Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включена в проект развития московского метрополитена на 2026–2030 годы. Запустить движение по ней планируется во втором квартале 2028 года.