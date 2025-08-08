Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:39

Стало известно о согласии Украины на перемирие

«РБК-Украина» сообщила о согласии Киева на перемирие в небе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Киев согласился на перемирие в небе, инициированное Москвой, передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По словам инсайдеров, привлечение к вопросу Евросоюза поддерживает само объединение вместе с Украиной. США открыты к обсуждению этой идеи.

Мы же поддерживаем прекращение огня, будь то в воздухе или в целом, — подчеркнул собеседник агентства.

Источники, близкие к ситуации, сообщили, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по разрешению кризисной ситуации на Украине может быть проведена 11 августа. До этого глава российского государства и спецпредставитель главы Соединенных Штатов Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по Украине.

Ранее доктор экономических наук Янис Клюге заявил, что в настоящее время европейские лидеры погружаются в панику из-за решения России и Соединенных Штатов не допускать их к переговорам по урегулированию на Украине. По его мнению, сложившаяся на международной арене ситуация представляет большую опасность для стран ЕС.

Украина
Россия
перемирия
небо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.