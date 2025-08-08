Стало известно о согласии Украины на перемирие «РБК-Украина» сообщила о согласии Киева на перемирие в небе

Киев согласился на перемирие в небе, инициированное Москвой, передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По словам инсайдеров, привлечение к вопросу Евросоюза поддерживает само объединение вместе с Украиной. США открыты к обсуждению этой идеи.

Мы же поддерживаем прекращение огня, будь то в воздухе или в целом, — подчеркнул собеседник агентства.

Источники, близкие к ситуации, сообщили, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по разрешению кризисной ситуации на Украине может быть проведена 11 августа. До этого глава российского государства и спецпредставитель главы Соединенных Штатов Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по Украине.

Ранее доктор экономических наук Янис Клюге заявил, что в настоящее время европейские лидеры погружаются в панику из-за решения России и Соединенных Штатов не допускать их к переговорам по урегулированию на Украине. По его мнению, сложившаяся на международной арене ситуация представляет большую опасность для стран ЕС.