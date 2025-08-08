Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Опасная ситуация»: в Европе нарастает паника из-за встречи Путина и Трампа

Экономист Клюге назвал опасным отсутствие лидеров ЕС на встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Европейские лидеры погружаются в панику из-за решения РФ и США не допускать их к переговорам по урегулированию на Украине, заявил доктор экономических наук Янис Клюге в интервью Tagesschau. По его словам, сложившаяся на международной арене ситуация представляет большую опасность для стран ЕС.

Для европейцев такая ситуация опасна, потому что им явно не предполагается участвовать в переговорах, — отметил он.

Клюге призвал ЕС определить красные линии и обозначить готовность проводить независимую политику вне зависимости от результатов российско-американских переговоров. По его словам, Европа рискует оказаться на геополитической обочине, если не заявит о своей позиции прямо сейчас.

Ранее телеканал «Общественное» сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с участием главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Утверждается, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя место их проведения пока не определено.

