Лукашенко сообщил важную деталь о начале СВО Лукашенко созвонился с Путиным в день начала СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналисту Time Саймону Шустеру, что не был осведомлен о предстоящей специальной военной операции на Украине. По его словам, он узнал о начале СВО из официальных заявлений, а также в ходе звонка российского лидера Владимира Путина, передает БелТА.

Конечно, нет. И вы не знали, и я не знал, американцы предполагали, украинцы не верили, — ответил Лукашенко на вопрос, знал ли он о начале СВО.

По словам президента Белоруссии, накануне начала операции Путин обсуждал с ним только нарастающую агрессию Запада. Тогда лидер пообещал главе РФ, что не позволит «стрелять русским в спины».

Ранее Лукашенко заявил о готовности организовать трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что подобные события нуждаются в предварительной проработке и подготовке.

Также глава Белоруссии отмечал, что поражения России на Украине не будет. По словам лидера государства, оно слишком дорого всем обойдется, в том числе Западу.