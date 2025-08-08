Политолог раскрыл важный нюанс заявления Лукашенко о своем президентстве

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отказе от нового срока направлены Западу, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, заявление белорусского лидера может быть тактическим ходом, чтобы снизить напряженность в диалоге с США и Евросоюзом. Он отметил, что ситуация может в корне измениться к 2029 году, поэтому слова Лукашенко не стоит воспринимать как окончательное решение.

Давайте попробуем проанализировать заявление Лукашенко об отказе от нового срока. Он избрался в прошлом году, срок полномочий пять лет. То, что он говорит сейчас, отнюдь не значит, что в 2029 году он будет размышлять точно так же. Неизвестно, что поменяется к этому времени. Возможно, это в некотором роде кокетство или такой посыл Западу. Он же хочет наладить отношения с внешним миром, ведь Белоруссия граничит с ЕС. Конфликты ей не нужны. Его позиция такая: «Если главным препятствием для улучшения отношений Белоруссии с США и ЕС служит то, что он президент, давайте тогда я через какое-то время уйду, а отношения уже будем налаживать», — высказался Светов.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на следующих выборах. Кроме этого, он добавил, что младший сын Николай не станет его преемником.

До этого Лукашенко заявил, что поражения России на Украине не будет. По его словам, оно слишком дорого всем обойдется.