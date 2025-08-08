Сильная буря ударит по Земле: как защититься, что делать метеозависимым

Крупная вспышка, произошедшая на Солнце 5 августа, вызовет сильнейшие геомагнитные последствия. Ученые прогнозируют самую мощную за последние два месяца магнитную бурю в ближайшие дни. Насколько она опасна для здоровья и как долго продлится — в материале NEWS.ru.

Что известно о сильнейшей магнитной буре

В пятницу, 8 августа, ученые прогнозируют самую мощную магнитную бурю за последние два месяца, говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН). В учреждениях отметили, что прилет к Земле выброса массы после крупной вспышки на Солнце уровня М4.4, которая произошла 5 августа, повлечет за собой более мощные геомагнитные последствия, чем ожидалось.

«Так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов, ранее предполагалось, что касание планеты либо вообще не произойдет, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества. После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — говорится в публикации.

Отмечается, что в момент удара плазмы о магнитное поле Земли геомагнитный индекс Kp вырастет до 6. Это самый высокий показатель с 13 июня. Ученые спрогнозировали ухудшение геомагнитной обстановки еще за несколько часов до прихода плазменного облака — в ночь на 8 августа. «Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры, что приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю», — сказано в сообщении.

Как долго продлится магнитная буря

Член-корреспондент Российской академии наук, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович подтвердил в беседе с NEWS.ru, что магнитная буря, связанная с корональной дырой на Солнце, прогнозируется на 8 и 9 августа.

«Это область на Солнце, из которой истекает солнечный ветер повышенной скорости. Хотя солнечных вспышек нет, солнечный ветер повышенной скорости вызывает повышенную геомагнитную активность. Но не следует переоценивать силу бури, потому что за последние два месяца магнитных бурь практически не было, были только очень слабые», — пояснил эксперт.

В ИКИ и ИСЗФ РАН указали, что при бурях такого уровня полярные сияния обычно видны до широт 60 градусов, но иногда они спускаются до 50 градусов. Петрукович пояснил, что это будет зависеть от фактической силы бури и времени суток.

«Если говорить о Москве или Санкт-Петербурге, о российских городах, то это должна быть ночь и должно быть ясно. Сильная буря ожидается именно на эти ночные часы. Далеко не факт, что так и произойдет, мы пока не можем это точно прогнозировать. Мы увидим полярное сияние чуть южнее, если будет достаточно сильная буря и удобное время для наблюдения», — сказал он.

Специалист добавил, что магнитная буря может спровоцировать последствия для космонавтов на орбите, самолетов, летающих через Северный полюс, космических аппаратов и радиосвязи в полярных районах.

Как влияют магнитные бури на здоровье людей

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе сказал, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. По его словам, если метеозависимого человека предупредить о том, что в определенную дату произойдет магнитная буря, то в этот день он плохо себя почувствует. Если ему ничего не сказать, то его состояние не ухудшится.

По словам Вибе, во время магнитных бурь у некоторых граждан несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов. Но она теряется на фоне различных стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано. Однако, согласно результатам опросов, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — добавила Акулова.

