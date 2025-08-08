«Гнал линию, что я нацист»: Гребенщиков ответил избившему его Пирцхалаве

Экс-участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков ответил на обвинения певца и тоже экс-участника «Фабрики» Ираклия Пирцхалавы, он призвал коллегу назвать истинную причину его избиения и не искажать реальность, передает Telegram-канал Baza. По словам Гребенщикова, он не оскорблял сборную Грузии или лично Ираклия.

До этого Ираклий гнал линию, что я нацист. Теперь я, оказывается, обкуренный стоял такой и очень жестоко нападал на людей. Но такого не было. У меня есть свидетели, и правда за мной, — отметил он.

До этого Пирцхалава призвал в соцсетях не национализировать нанесение им побоев Гребенщикову. Измайловский мировой суд вынес решение по административному делу и назначил экс-участнику «Фабрики звезд» штраф в 15 тысяч рублей. По словам певца, инцидент произошел около полутора месяцев назад. Он сделал замечание Михаилу, курившему в общественном месте, а тот в ответ нахамил.

Конфликт между ними произошел на фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В нем участвовали 16 команд из разных стран мира, в том числе из Грузии. Руководил ей Пирцхалава.