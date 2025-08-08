Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:55

«Гнал линию, что я нацист»: Гребенщиков ответил избившему его Пирцхалаве

Певец Гребенщиков призвал Пирцхалаву назвать истинную причину его избиения

Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Экс-участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков ответил на обвинения певца и тоже экс-участника «Фабрики» Ираклия Пирцхалавы, он призвал коллегу назвать истинную причину его избиения и не искажать реальность, передает Telegram-канал Baza. По словам Гребенщикова, он не оскорблял сборную Грузии или лично Ираклия.

До этого Ираклий гнал линию, что я нацист. Теперь я, оказывается, обкуренный стоял такой и очень жестоко нападал на людей. Но такого не было. У меня есть свидетели, и правда за мной, — отметил он.

До этого Пирцхалава призвал в соцсетях не национализировать нанесение им побоев Гребенщикову. Измайловский мировой суд вынес решение по административному делу и назначил экс-участнику «Фабрики звезд» штраф в 15 тысяч рублей. По словам певца, инцидент произошел около полутора месяцев назад. Он сделал замечание Михаилу, курившему в общественном месте, а тот в ответ нахамил.

Конфликт между ними произошел на фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В нем участвовали 16 команд из разных стран мира, в том числе из Грузии. Руководил ей Пирцхалава.

конфликты
избиения
фабрика звезд
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.