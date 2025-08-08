Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 15:01

В Госдуме поддержали идею маркировать контент от ИИ

Депутат Ткачев заявил, что маркировка контента от ИИ позволит избежать споров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркировка контента, который создали нейросети, позволит избежать споров по авторским правам, заявил НСН депутат Госдумы Антон Ткачев. Так он отреагировал на разработку в России системы невидимой маркировки для сгенерированных ИИ материалов.

Вопрос маркировки довольно правильный, потому что возникает огромное количество споров, например, по тому же авторскому праву. Плюс, конечно, контент, который генерится, люди сегодня уже начинают принимать за правду, потому что качество нейронных сетей с каждым днем растет, и уже трудно оценить, шутка это или по-настоящему, — отметил Ткачев.

Он подчеркнул, что в Сети можно встретить довольно много безобидных фейков от ИИ. Эксперт добавил, что сделать маркировку невидимой — это хорошее решение, ведь она не должна портить сам контент.

Журналистка Маргарита Симоньян ранее заявила, что тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения. По ее словам, когда-то этот инструмент может стать разрушительным для человечества.

нейросети
депутаты
контент
технологии
