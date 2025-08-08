На Украине началась охота на высокопоставленных чиновников На Украине расследуют 700 дел против высокопоставленных чиновников

На Украине расследуют около 700 уголовных дел против топ-чиновников, передает Liga.net со ссылкой на слова руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Еще около 300 дел находятся на рассмотрении в судах.

На досудебном этапе находятся около 700 уголовных производств против топ-чиновников, еще приблизительно 300 — на разных стадиях в судах, — заявил Клименко.

22 июля Рада одобрила законопроект партии «Слуга народа», лишавший независимости национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП. После протестов 24 июля Владимир Зеленский заявил о поддержке противоположной инициативы, направленной якобы на укрепление независимости антикоррупционных органов.

Ранее Клименко заявил о том, что украинские правоохранители провели обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Следственные действия связаны с делом о закупках в период его руководства Минобороны. У экс-чиновника изъяли телефон.

До этого НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при закупке беспилотников и средств РЭБ. По делу о взятке задержаны четверо, включая депутата и глав двух военно-гражданских администраций. Контракты заключались по завышенным ценам, а 30% суммы присваивали себе причастные к схеме чиновники.