Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:58

На Украине началась охота на высокопоставленных чиновников

На Украине расследуют 700 дел против высокопоставленных чиновников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине расследуют около 700 уголовных дел против топ-чиновников, передает Liga.net со ссылкой на слова руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Еще около 300 дел находятся на рассмотрении в судах.

На досудебном этапе находятся около 700 уголовных производств против топ-чиновников, еще приблизительно 300 — на разных стадиях в судах, — заявил Клименко.

22 июля Рада одобрила законопроект партии «Слуга народа», лишавший независимости национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП. После протестов 24 июля Владимир Зеленский заявил о поддержке противоположной инициативы, направленной якобы на укрепление независимости антикоррупционных органов.

Ранее Клименко заявил о том, что украинские правоохранители провели обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Следственные действия связаны с делом о закупках в период его руководства Минобороны. У экс-чиновника изъяли телефон.

До этого НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при закупке беспилотников и средств РЭБ. По делу о взятке задержаны четверо, включая депутата и глав двух военно-гражданских администраций. Контракты заключались по завышенным ценам, а 30% суммы присваивали себе причастные к схеме чиновники.

Украина
чиновники
аресты
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.