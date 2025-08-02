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02 августа 2025 в 18:36

НАБУ и САП выявили крупную коррупционную схему с беспилотниками

НАБУ и САП выявили на Украине коррупционную схему закупки БПЛА и средств РЭБ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обнаружили преступную схему, связанную с покупкой беспилотников и средств РЭБ, говорится в Telegram-канале прокуратуры. По делу о взятке задержали четырех человек.

Среди подозреваемых в коррупции оказались депутат, а также главы районной и городской военно-гражданских администраций. Отмечается, что с поставщиками заключали контракты по завышенным ценам, при этом 30% от суммы получали причастные к схеме чиновники.

22 июля Верховная рада решила подчинить НАБУ и САП генеральному прокурору Украины, что вызвало волну протестов и критику со стороны Запада. Уже 31 июля парламент отменил эти изменения, восстановив независимость данных органов.

В свою очередь экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что независимая антикоррупционная система на Украине была выстроена по указанию Запада для сбора компромата на украинских чиновников. По его словам, киевской власти это не нравилось и были попытки ограничить деятельность структур.

Украина
НАБУ
коррупция
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беспилотники
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