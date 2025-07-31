На Украине раскрыли, как Зеленский вернул страну под внешнее управление Олейник: восстановлением прав НАБУ Зеленский вернул Киев под внешнее управление

Восстановив независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) президент Владимир Зеленский и его сторонники вернули государство под внешнее управление, заявил в беседе с РИА Новости экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Но политик предупредил, что организованные Западом неприятности для украинского лидера не закончились.

Вернули внешнее управление. <…> Вы не найдете нигде в Европе государства, где бы правоохранительные органы и другие государственные структуры подчинялись другим государствам и они бы подбирали кадры. Не найдете. Ну колония классическая, — сказал Олейник.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Это вызвало волну протестов во многих городах страны. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

Позже Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который должен закрепить независимость САП и НАБУ. В тексте законопроекта сказано, что теперь генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. При этом работники САП подчиняются только руководителю своего ведомства, его первому заместителю и заместителю. Верховная рада поддержала законопроект. За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат.