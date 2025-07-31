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31 июля 2025 в 13:28

Рада постановила вернуть полномочия антикоррупционным органам Украины

Рада проголосовала за возвращение полномочий НАБУ и САП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Верховная рада поддержала законопроект, призванный восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые ранее были ограничены президентом страны Владимиром Зеленским, сообщило издание «Страна.ua». За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат.

По данным журналистов, сначала парламент принял за основу президентский законопроект о восстановлении полномочий антикоррупционных органов, а затем поддержал его в целом. При этом глава фракции Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что депутаты партии намерены поддержать законопроект.

Кроме того, Рада проголосовала за то, чтобы спикер парламента Руслан Стефанчук и Зеленский незамедлительно подписали законопроект по НАБУ и САП. Издание также показало реакцию протестующих, собравшихся в Мариинском парке рядом со зданием Верховной рады. Манифестанты с восторгом отреагировали на решение нардепов.

Ранее представитель МИД Германии Мартин Гизе заявил, что ведомство внимательно изучит проект Зеленского, касающийся работы НАБУ и САП. Он также призвал Киев «восстановить утерянное доверие», как можно скорее приняв новый закон.

Прежде газета Financial Times написала, что ЕС стоит ужесточить позицию по отношению к Украине из-за задержки реформ, в частности закона о защите антикоррупционных органов. Как отметило издание, союзники, возможно, были слишком мягки к ослаблению системы сдержек и противовесов в стране.

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Владимир Зеленский
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