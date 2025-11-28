Гренки отменяю! Вместо них французская фугас: мука, масло и 10 минут! Простой завтрак с ноткой Прованса

Когда хочется начать день с чего-то по-настоящему вкусного и ароматного, французская фугас станет идеальным решением. Эта солнечная лепешка — родственница итальянской фокаччи — обладает всем, что мы так любим в средиземноморской выпечке: хрустящей золотистой корочкой, нежным пористым мякишем и насыщенным вкусом оливкового масла. Что особенно приятно — в отличие от обычного хлеба, фугас не требует сложных манипуляций и долгого замеса. Ее характерные надрезы, напоминающие пшеничный колос, не просто красивы — они помогают лепешке равномерно пропечься и создают ту самую аппетитную текстуру, ради которой стоит встать у плиты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 7 г сухих дрожжей, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, горсть оливок и розмарин. Смешайте дрожжи с мукой, добавьте теплую воду и масло. Замесите тесто — оно будет липнуть к рукам, это нормально. Накройте и оставьте на 1–1,5 часа в тепле. Обомните подошедшее тесто, выложите на противень и растяните в прямоугольник. Сделайте характерные диагональные надрезы ножом, смажьте оливковым маслом, посыпьте морской солью, розмарином и оливками. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплой — просто так или с сыром и ветчиной.

