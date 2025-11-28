День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:00

Гренки отменяю! Вместо них французская фугас: мука, масло и 10 минут! Простой завтрак с ноткой Прованса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется начать день с чего-то по-настоящему вкусного и ароматного, французская фугас станет идеальным решением. Эта солнечная лепешка — родственница итальянской фокаччи — обладает всем, что мы так любим в средиземноморской выпечке: хрустящей золотистой корочкой, нежным пористым мякишем и насыщенным вкусом оливкового масла. Что особенно приятно — в отличие от обычного хлеба, фугас не требует сложных манипуляций и долгого замеса. Ее характерные надрезы, напоминающие пшеничный колос, не просто красивы — они помогают лепешке равномерно пропечься и создают ту самую аппетитную текстуру, ради которой стоит встать у плиты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 7 г сухих дрожжей, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, горсть оливок и розмарин. Смешайте дрожжи с мукой, добавьте теплую воду и масло. Замесите тесто — оно будет липнуть к рукам, это нормально. Накройте и оставьте на 1–1,5 часа в тепле. Обомните подошедшее тесто, выложите на противень и растяните в прямоугольник. Сделайте характерные диагональные надрезы ножом, смажьте оливковым маслом, посыпьте морской солью, розмарином и оливками. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплой — просто так или с сыром и ветчиной.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Шарлотку больше не делаю! Пеку яблочный пирог «Осенний вальс» с кленовым сиропом — рассыпчатое тесто и яблоки в карамели
Общество
Шарлотку больше не делаю! Пеку яблочный пирог «Осенний вальс» с кленовым сиропом — рассыпчатое тесто и яблоки в карамели
Подкормка, которая приносит вред: как обычное удобрение превращается в угрозу для нежной орхидеи и мешает ей цвести
Общество
Подкормка, которая приносит вред: как обычное удобрение превращается в угрозу для нежной орхидеи и мешает ей цвести
Такой английский завтрак хочется есть и в обед, и на ужин: классика с яйцами и сосисками, которая всегда спасает
Общество
Такой английский завтрак хочется есть и в обед, и на ужин: классика с яйцами и сосисками, которая всегда спасает
Такой английский завтрак хочется есть и в обед, и на ужин: классика с яйцами и сосисками, которая всегда спасает
Общество
Такой английский завтрак хочется есть и в обед, и на ужин: классика с яйцами и сосисками, которая всегда спасает
4 ингредиента и сразу жарю — хрустящий фатир: таджикская слоеная улитка без дрожжей и яиц
Общество
4 ингредиента и сразу жарю — хрустящий фатир: таджикская слоеная улитка без дрожжей и яиц
завтраки
рецепты
кулинария
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В обысках у Ермака увидели попытку надавить на Зеленского в вопросе о мире
Пенсионерка неожиданно воскресла после признания ее мертвой медиком
Сотни россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений
«Выдворить всех»: Трамп анонсировал масштабную программу депортации
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.