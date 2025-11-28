Салат цезарь больше не готовлю, делаю по его мотивам брускетты: улетает на Новый год только так

Рецепт (количество ингредиентов берите на свое усмотрение): возьмите французский багет, нарежьте его ломтиками. На них щедро нанесите соус «Цезарь». Затем выложите листья салата айсберг или романо, сверху распределите тонкие ломтики копченой курицы или обжаренного филе, разрезанные пополам помидоры черри и сбрызните еще одной порцией соуса. В завершение слегка посыпьте тертым сыром пармезан для пикантной солоноватой ноты.

Сочетание хрустящего хлеба, нежного салата, сочного мяса и насыщенного сливочного соуса создает неповторимую гармонию вкуса и текстуры в каждом укусе.

