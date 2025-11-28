День матери
28 ноября 2025 в 10:09

Твердый сыр превращаю в нежную закуску: готовлю палочки так — получаю тягучую начинку, которая не вытекает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Весь секрет идеальных сырных палочек — в предварительной заморозке. Она не дает сыру растаять слишком быстро и вытечь в масло, а тройная панировка создает непроницаемую хрустящую корочку, которая удерживает расплавленную начинку внутри.

150 г твердого сыра нарезаю брусочками длиной 5–6 см и толщиной 1–1,5 см. Подготавливаю три емкости: с 30 г муки, с 100 г панировочных сухарей и с 2 взбитыми яйцами.

Каждый сырный брусочек обваливаю в муке, стряхиваю излишки, затем окунаю во взбитое яйцо. Снова обваливаю в муке, снова в яйце и, наконец, плотно панирую в сухарях. Все заготовленные палочки выкладываю на тарелку и убираю в морозилку на 1–2 часа.

В глубокой сковороде разогреваю 30 мл растительного масла. Обжариваю замороженные сырные палочки в кипящем масле по 3–4 минуты со всех сторон до золотистой корочки. Подаю сразу, пока сыр внутри горячий и тягучий.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

