4 ингредиента и сразу жарю — хрустящий фатир: таджикская слоеная улитка без дрожжей и яиц

Есть в восточной кухне блюда, которые поражают своей простотой и гениальностью одновременно. Лепешка фатир — именно такой случай. Эта слоеная красавица из простейшего теста без дрожжей и яиц доказывает, что настоящая магия кроется в технике приготовления. Когда впервые пробуешь эту лепешку, сложно поверить, что такой насыщенный вкус и воздушная текстура получаются всего из муки, воды и щепотки соли. Секрет фатира — в особом методе складывания теста, который создает те самые тонкие слои, хрустящие снаружи и нежные внутри. Это та самая выпечка, которую хочется есть просто так, без начинки и добавок, наслаждаясь чистым вкусом и совершенством текстуры.

Для приготовления вам понадобится всего 4 ингредиента: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 ч.л. соли и 3 ст.л. растительного масла. Сначала замесите крутое тесто из муки, воды и соли, дайте ему отдохнуть 30 минут под полотенцем. Затем разделите на 4 части, каждую раскатайте в тонкий пласт. Смажьте поверхность маслом и посыпьте мукой. Теперь самый важный этап: сверните тесто в плотный рулет, затем скрутите этот рулет в спираль, как улитку, и снова раскатайте в круг. Повторите эту процедуру складывания 3-4 раза для каждого куска теста. Обжарьте лепешки на сухой сковороде с двух сторон до золотистых пузырей. Готовый фатир сбрызните водой и накройте полотенцем на 5 минут — это сделает его еще более нежным внутри.

