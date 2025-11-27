Лепешки на завтрак из 2 ингредиентов: ничего проще вы уже не найдете

Приготовьте на завтрак невероятно простые, хрустящие и полезные лепешки всего из двух ингредиентов, которые станут вашим любимым блюдом на скорую руку. Ничего проще вы уже точно не найдете!

Вам понадобится только консервированная кукуруза и сыр сулугуни или моцарелла. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом и равномерно насыпьте на него кукурузу, предварительно слив жидкость, тонким слоем. Сверху обильно покрошите или натрите сыр, полностью покрывая кукурузу. Отправьте в духовку на 10–15 минут до полного расплавления сыра и появления золотистой корочки. Дайте лепешке немного остыть, затем снимите ее с пергамента — она легко отойдет.

Вкус этого блюда — это идеальное сочетание: сладковатые хрустящие зерна кукурузы и тягучий, солоноватый, ароматный сыр, который вплавляется в хрустящую лепешку. Это блюдо поражает своей простотой, минимализмом и пользой, ведь в нем нет муки, масла и лишних калорий. Это самый простой и вкусный способ начать день!

