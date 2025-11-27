День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 23:23

Лепешки на завтрак из 2 ингредиентов: ничего проще вы уже не найдете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте на завтрак невероятно простые, хрустящие и полезные лепешки всего из двух ингредиентов, которые станут вашим любимым блюдом на скорую руку. Ничего проще вы уже точно не найдете!

Вам понадобится только консервированная кукуруза и сыр сулугуни или моцарелла. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом и равномерно насыпьте на него кукурузу, предварительно слив жидкость, тонким слоем. Сверху обильно покрошите или натрите сыр, полностью покрывая кукурузу. Отправьте в духовку на 10–15 минут до полного расплавления сыра и появления золотистой корочки. Дайте лепешке немного остыть, затем снимите ее с пергамента — она легко отойдет.

Вкус этого блюда — это идеальное сочетание: сладковатые хрустящие зерна кукурузы и тягучий, солоноватый, ароматный сыр, который вплавляется в хрустящую лепешку. Это блюдо поражает своей простотой, минимализмом и пользой, ведь в нем нет муки, масла и лишних калорий. Это самый простой и вкусный способ начать день!

Ранее стало известно, как приготовить блин «Сырный гигант» с тягучей серединой: заменит вам целый завтрак.

Проверено редакцией
Читайте также
Легкий вариант крабового салата: хрустит и освежает
Семья и жизнь
Легкий вариант крабового салата: хрустит и освежает
Такие котлетки улетают быстрее мясных: обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню
Общество
Такие котлетки улетают быстрее мясных: обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
Семья и жизнь
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
Устроить праздник просто: рецепт брускетты с вялеными томатами
Семья и жизнь
Устроить праздник просто: рецепт брускетты с вялеными томатами
Овсянка теперь улетает пачками: вкусный овсяноблин на завтрак — вместо надоевшей яичницы и готовится быстрее чем оладьи
Общество
Овсянка теперь улетает пачками: вкусный овсяноблин на завтрак — вместо надоевшей яичницы и готовится быстрее чем оладьи
кукуруза
рецепты
завтраки
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найден мертвым звезда культовых «Хакеров»
Отказ от переезда в США, гражданство РФ, травля: как живет Наталия Орейро
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 ноября 2025 года
Приметы 28 ноября: Гурьев день — зубные лекари и защита от нечисти
Назван срок, после которого не нужно платить налог с продажи жилья
«РФ получила сильного лидера»: что Тэтчер говорила о Путине, СССР, Украине
Зеленский анонсировал важные для Украины события на следующей неделе
Тренд на отказ от туалетной бумаги штурмует Европу и Японию
Как правильно выходить из конфликтов с ребенком: советы психологов
Верховный лидер Ирана назвал виновников конфликта на Украине
На Украине потребовали убрать Умерова и Ермака из переговорной группы
Пенсионерка устроила «двойной развод» с квартирой в Волжском
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
Россию завалили мандаринами: ждать ли рекордно низких цен к Новому году
Красноярский блогер объяснил причину отсутствия сотовой связи с Усольцевыми
В Краснодаре возбудили дело из-за конфликта между школьниками
Британия сняла санкции с российской нефтяной компании
Стало известно решение МОК по допуску российских фигуристов на Олимпиаду
В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.