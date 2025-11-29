День матери
29 ноября 2025 в 22:47

Офис французского СМИ эвакуировали из-за бомбы

FranceInfo: в Париже эвакуировали офис France Télévisions из-за бомбы

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Офис медиагруппы France Télévisions в Париже эвакуирован из-за сообщения о бомбе, передает радиостанция FranceInfo. В материале указано, что на место оперативно выехала полиция.

Офис France Télévisions в Париже эвакуирован в субботу, 29 ноября, немногим позднее 17:30 (19:30 мск). Государственные службы предупредили компанию о сообщении о бомбе. Полиция и кинологи в настоящее время находятся на месте для проведения проверки, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что начальник охраны и двое подчиненных заложили тротиловую шашку на газопроводе подстанции «Медведевская» в Подмосковье, чтобы получить премию за ее обнаружение. Взрывчатку нашли и обезвредили спецслужбы. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность за ее незаконное хранение.

Тем временем в центральной части Челябинска рабочие при проведении земляных работ обнаружили партию взрывоопасных предметов. На место прибыли сотрудники ОМОНа «Атом», после чего обследовали и обезвредили 21 боеприпас. Весь арсенал был вывезен на полигон, где его уничтожили с помощью накладного заряда.

