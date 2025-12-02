В США оценили возможность вернуть России замороженные активы

Американские официальные лица высказались в пользу возвращения России ее замороженных за рубежом активов, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС. Как сказано в материале, это должно произойти только после заключения соглашения о прекращении конфликта на Украине.

По информации издания, во время визита спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана в Вашингтон летом, представители администрации США четко изложили ему эту позицию.

В публикации отмечается, что американский план урегулирования предусматривает использование замороженных российских средств. Около $100 млрд предполагается направить на восстановление Украины под руководством США, а оставшаяся часть — на реализацию особого двустороннего механизма между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что чиновники стран Евросоюза подозревают Бельгию в удержании доходов от российских активов. Дипломаты возмущены тем, что у Брюсселя, вероятно, есть скрытые мотивы. Они считают, что бельгийцы могут использовать эти средства в своих интересах.