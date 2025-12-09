Скандал в театре, поддержка СВО, «Чебурашка-3»: как живет Сергей Гармаш

ТИЭФ'25
Народный артист России Сергей Гармаш в 67 лет продолжает сниматься в кино. Что известно о его новых проектах, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Гармаш, почему ушел из «Современника»

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в городе Херсоне, окончил Днепропетровское театральное училище и Школу-студию МХАТ. В 1984 году был принят на службу в театр «Современник», где служил до 2020 года. Его увольнение сопровождалось скандалом. В качестве причины ухода актер указал «чудовищную ситуацию», сложившуюся в учреждении.

Перед увольнением Гармаш раскритиковал выпущенный в честь юбилея Дня Победы проект «Диалоги Современника. Война и мир». По его мнению, некоторые из прозвучавших в проекте выражений являются «кощунственными и провокационными».

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался „Современник“, с „Вечно живых“», — отметил он.

Гармаш дебютировал в кино в 1984 году в военной драме «Отряд». Затем он снимался в лентах «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Ворошиловский стрелок», «Дом», «Нежный возраст», «Стиляги», «12», «Каменская», «Бригада», «Белая гвардия», «Троцкий», «Метод», «Чебурашка» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 300 работ.

Что известно о личной жизни Гармаша

Сергей Гармаш женат на актрисе Инне Тимофеевой. Они познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ, в 1983 году сыграли свадьбу. В 1988 году у супругов родилась дочка Дарья, в 2006 году — сын Иван.

«Мне уже было почти 50 лет. И вот этот маленький Ваня, он снял какой-то возраст с нас, мы почувствовали себя моложе», — делился актер в интервью Надежде Стрелец.

Актер Сергей Гармаш с семьей на маскарадном балу Актер Сергей Гармаш с семьей на маскарадном балу Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По словам Гармаша, большая разница в возрасте между детьми сильно повлияла на их отношения.

«Ревность была, да еще какая! Ваня полмира объездил, а Даша в Херсоне только была. И в этом смысле ревность, и в том плане, что она выросла в коммуналке. У нее было другое детство», — рассказал он.

Как Гармаш относится к СВО

Сергей Гармаш после начала спецоперации поддержал действия российской власти. Он создал специальную театральную программу, с которой вместе с коллегами по театру «Мастерская „12“» ездил в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Большая честь — выступать перед участниками военных действий, их родными и близкими, крымчанами и жителями новых территорий. Ничего не сдвинется в нашем мире, если в ногу с политикой не будет идти культура. На это я и работаю. Бойцам на передовой — низкий поклон и наша поддержка», — сказал он во время выступлений в Крыму.

В июле Гармаш привез микроавтобус и четыре тонны гуманитарной помощи в Херсонскую область. Соответствующие кадры были опубликованы в аккаунте Минобороны РФ.

Чем сейчас занимается Гармаш

Сергей Гармаш продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях театра «Мастерская „12“» и снимается в кино.

31 декабря с артистом на широкие экраны выйдет вторая часть фильма «Чебурашка», где он играет роль Гены. По словам Гармаша, также уже отснята третья часть картины.

