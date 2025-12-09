Грозовые ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Грозовые ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве ожидаются осадки в виде снега, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 13 и 14 декабря, ждать ли грозовых ливней и потепление до +10?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, 13 и 14 декабря в Москву придет волна похолодания с осадками в виде снега.

«В субботу и воскресенье придет настоящая русская зима с ее главной атрибутикой — снегом и морозами. Интересно, что это произойдет почти в унисон с началом зимы по старому календарю, когда самое холодное время года начиналось 14 декабря», — отметил он.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что в выходные дни в столичный регион ворвется арктический воздух, что вызовет понижение температуры воздуха.

«В течение всех выходных дней температура воздуха будет только понижаться. И до середины следующей недели морозная погода сохранится. Уже в воскресенье средняя суточная температура окажется ниже нормы на 2–3 градуса. Вторжение холода станет сопровождаться сильным ветром, и эффективная температура воздуха будет приближаться к -10 градусам. А к этому жители столичного региона пока не привыкли! К морозу нужно подготовиться», — подчеркнула она

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеоцентров, в субботу, 13 декабря, погода будет крайне неустойчивой в течение всех суток. Ночь на субботу начнется с аномально высокой для этого времени температуры около +3 градусов и дождя. День встретит москвичей морозной и ветреной погодой. Дневная температура составит около -4 градусов, но из-за сильного и порывистого северо-западного ветра, скорость которого может достигать 13 м/с, ощущаться она будет как -8 градусов. Ожидается снегопад, который в сочетании с резким понижением температуры создаст высокий риск образования гололедицы на дорогах и тротуарах. К вечеру мороз усилится до -10 градусов, а снег продолжится.

Воскресенье, 14 декабря, днем столбики термометров могут опуститься до -9 градусов. Благодаря влиянию скандинавского антициклона осадки в течение большей части дня, вероятно, прекратятся, небо будет пасмурным. Однако ночью возможен слабый снег.

Таким образом, в Москве в выходные дни грозовых ливней и потепление до +10 не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В субботу, 13 декабря, утренняя температура в Северной столице составит около -5 градусов, но из-за влажности и легкого ветра будет ощущаться как -8 градусов. В течение дня существенного потепления не ожидается. Столбик термометра будет колебаться в районе -6 градусов. Небо прогнозируется преимущественно ясным или малооблачным, осадков в светлое время суток не ожидается. Ветер будет слабым, северо-западного направления, со скоростью 2–4 м/с. Атмосферное давление продолжит рост, достигнув высокого значения — 768–772 миллиметра ртутного столба.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Утро воскресенья, 14 декабря, начнется с температуры около -8 градусов, а ощущаться она будет как -11 градусов. Днем столбики термометров покажут около -7 градусов. Ветер останется легким, восточным или северо-восточным, а атмосферное давление сохранится на высоком уровне.

Читайте также:

Что будет с рублем? Курс сегодня, 9 декабря, что с долларом, евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 9 декабря: что завтра, обострение болезней, стресс

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 декабря: где сбои в России