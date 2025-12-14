На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу Аналитик Уотсон заявил об унижении Запада на фоне кризиса на Украине

Страны Запада, десятилетиями пытавшиеся загнать Россию в угол, сами оказались унижены на фоне происходящего в украинском кризисе, заявил аналитик Алан Уотсон на своей странице в соцсети Х. По его мнению, после четырех лет противостояния именно США и Европа «сталкиваются с унижением», тогда как Россия выиграла как экономическое противоборство, так и противостояние на земле.

Не нужно аю-кью комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и [противостояние] на земле, — высказался эксперт.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что оборона Вооруженных сил Украины близка к полному краху из-за иссякающих человеческих ресурсов и возникающих прорывов на линии фронта. По его мнению, сопротивление продвижению российских войск стало непосильной задачей и в будущем ВС РФ будут освобождать все больше украинских территорий.

Кроме того, в обзоре Военного колледжа НАТО говорится, что Североатлантическому альянсу требуется пересмотреть свою стратегию и подготовиться к глобальному многофронтовому противостоянию с Россией, не ограниченному европейским сухопутным театром. Автор документа Эндрю Монахан подчеркивает, что развитие Москвой комплексной морской мощи выступает ключевой чертой ее политики, дающей возможность позиционировать себя лидером в рамках геоэкономического соперничества.