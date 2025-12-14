Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:10

На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу

Аналитик Уотсон заявил об унижении Запада на фоне кризиса на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Страны Запада, десятилетиями пытавшиеся загнать Россию в угол, сами оказались унижены на фоне происходящего в украинском кризисе, заявил аналитик Алан Уотсон на своей странице в соцсети Х. По его мнению, после четырех лет противостояния именно США и Европа «сталкиваются с унижением», тогда как Россия выиграла как экономическое противоборство, так и противостояние на земле.

Не нужно аю-кью комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и [противостояние] на земле, — высказался эксперт.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что оборона Вооруженных сил Украины близка к полному краху из-за иссякающих человеческих ресурсов и возникающих прорывов на линии фронта. По его мнению, сопротивление продвижению российских войск стало непосильной задачей и в будущем ВС РФ будут освобождать все больше украинских территорий.

Кроме того, в обзоре Военного колледжа НАТО говорится, что Североатлантическому альянсу требуется пересмотреть свою стратегию и подготовиться к глобальному многофронтовому противостоянию с Россией, не ограниченному европейским сухопутным театром. Автор документа Эндрю Монахан подчеркивает, что развитие Москвой комплексной морской мощи выступает ключевой чертой ее политики, дающей возможность позиционировать себя лидером в рамках геоэкономического соперничества.

Россия
США
Европа
Украина
унижения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сосед умершего актера из «Маски» обнаружил зловещую записку
Покровск, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 декабря
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.