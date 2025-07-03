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03 июля 2025 в 21:00

В Центробанке хотят ввести еще одно ограничение для борьбы с мошенниками

ЦБ хочет ограничить период использования карт с истекшим сроком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк рассматривает вопрос ограничения периода действия банковских карт с истекшим сроком, заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, которые приводит ТАСС, это позволит эффективно бороться с мошенниками.

Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество, и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить, — сказала она.

Она добавила, что Банк России продолжает вести переговоры с соответствующими ведомствами о создании единой системы учета платежных карт, чтобы контролировать количество карт, принадлежащих одному физическому лицу. По ее словам, точный лимит на данный момент не установлен.

Ранее специалисты Роскачества заявили, что аферисты разработали новую схему мошенничества, при которой выманивают у граждан коды из СМС под видом курьеров маркетплейсов. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и просят сообщить код якобы для подтверждения доставки заказа. Однако в действительности этот код используется для оформления микрозайма на имя ничего не подозревающего человека.

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