Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:24

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 октября: где сбои в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 15 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Свердловской области, Москве и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в РФ не работает мобильный интернет 15 октября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 15 октября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 15 октября поступило от пользователей Т2. Порядка 55% жалоб об отсутствии связи приходятся на Свердловскую область, 17% — на Москву, 5% — на Рязанскую область, 3% — на Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Татарстан, Брянскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую и Псковскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Башкирии, Москвы, Иркутской, Астраханской и Свердловской областей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 15 октября

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, и этим нельзя пренебрегать, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

15 октября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся на территории Татарстана, Мордовии, Кубани, Свердловской, Липецкой и Воронежской областей.

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин объяснял, что решение о блокировке мобильного интернета принимают совместно правоохранительные органы и операторы связи.

«Это вопрос взаимодействия правоохранительных органов и операторов связи, они работают напрямую. Поэтому в случае появления опасности мобильный интернет полностью блокируется на территории всей республики», — сообщил он.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

В периоды ограничений по договоренности с Минцифры РФ операторы обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Белый список сайтов регулярно пополняется.

Можно ли вернуть плату за тариф из-за сбоев

Чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

Читайте также:

Операция, отказ от «Сватов», съемки у Кеосаяна: как живет Федор Добронравов

Ураганы и леденящий холод до -8? Погода в Москве в начале ноября: что ждать

Два развода, смерть мужа, новые фильмы: куда пропала актриса Анна Ардова

мобильный интернет
сотовые операторы
новости
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти дети разрезали одежду шестилетнему ребенку
Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки
Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис
МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.