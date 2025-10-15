Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 октября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 15 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Свердловской области, Москве и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в РФ не работает мобильный интернет 15 октября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 15 октября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 15 октября поступило от пользователей Т2. Порядка 55% жалоб об отсутствии связи приходятся на Свердловскую область, 17% — на Москву, 5% — на Рязанскую область, 3% — на Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Татарстан, Брянскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую и Псковскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Башкирии, Москвы, Иркутской, Астраханской и Свердловской областей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 15 октября

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, и этим нельзя пренебрегать, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

15 октября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся на территории Татарстана, Мордовии, Кубани, Свердловской, Липецкой и Воронежской областей.

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин объяснял, что решение о блокировке мобильного интернета принимают совместно правоохранительные органы и операторы связи.

«Это вопрос взаимодействия правоохранительных органов и операторов связи, они работают напрямую. Поэтому в случае появления опасности мобильный интернет полностью блокируется на территории всей республики», — сообщил он.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

В периоды ограничений по договоренности с Минцифры РФ операторы обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Белый список сайтов регулярно пополняется.

Можно ли вернуть плату за тариф из-за сбоев

Чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

Читайте также:

Операция, отказ от «Сватов», съемки у Кеосаяна: как живет Федор Добронравов

Ураганы и леденящий холод до -8? Погода в Москве в начале ноября: что ждать

Два развода, смерть мужа, новые фильмы: куда пропала актриса Анна Ардова