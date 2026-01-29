Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:18

Рыбакина встретится с Соболенко в финале Australian Open

Елена Рыбакина Елена Рыбакина Фото: Hu Jingchen/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко в финале Australian Open, сообщается на сайте турнира. В полуфинале Рыбакина победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Сейчас спортсменка занимает пятую строчку в мировом рейтинге. В одиночном разряде она выиграла 11 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2022 году стала победительницей Уимблдона. Рыбакина представляла Россию до июня 2018 года. Теннисистка родилась в Москве.

Ранее сообщалось, что Соболенко лишилась очка в игре против Элины Свитолиной из-за протяжного крика. Инцидент произошел в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Соболенко совершила сорванный удар и сопроводила его протяжным криком. Несмотря на то, что мяч попал в пределы корта, судья на вышке квалифицировала действия первой ракетки мира как помеху сопернице.

До этого стало известно, что белорусская теннисистка стала новым амбассадором модного дома Gucci. Компания опубликовала ролик, в котором спортсменка позирует с ракеткой и в платье Primadonna, посвященное народной артистке СССР Алле Пугачевой.

теннис
теннисистки
Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба пропавших в Египте российских туристов
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.