Рыбакина встретится с Соболенко в финале Australian Open

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко в финале Australian Open, сообщается на сайте турнира. В полуфинале Рыбакина победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Сейчас спортсменка занимает пятую строчку в мировом рейтинге. В одиночном разряде она выиграла 11 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2022 году стала победительницей Уимблдона. Рыбакина представляла Россию до июня 2018 года. Теннисистка родилась в Москве.

Ранее сообщалось, что Соболенко лишилась очка в игре против Элины Свитолиной из-за протяжного крика. Инцидент произошел в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Соболенко совершила сорванный удар и сопроводила его протяжным криком. Несмотря на то, что мяч попал в пределы корта, судья на вышке квалифицировала действия первой ракетки мира как помеху сопернице.

До этого стало известно, что белорусская теннисистка стала новым амбассадором модного дома Gucci. Компания опубликовала ролик, в котором спортсменка позирует с ракеткой и в платье Primadonna, посвященное народной артистке СССР Алле Пугачевой.