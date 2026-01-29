Ленивая «мусака»: картофель, баклажаны и фарш — слоями под сырной шапкой. Готовится сама, а на вкус — как сложный ресторанный шедевр

Ленивая мусака: картофель, баклажаны и фарш — слоями под сырной шапкой. Готовится сама, а на вкус — как сложный ресторанный шедевр. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для впечатляющего ужина с минимальными усилиями.

Получается обалденная вкуснятина: сочный ароматный мясной слой, нежные тающие во рту овощи и хрустящая золотистая сырная корочка, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 2-3 картофелины, крупный баклажан, луковица, 2 зубчика чеснока, 400 г томатов в собственном соку или протертых, 150 г твердого сыра, соль, перец, сушеный орегано, растительное масло. Лук и чеснок обжарьте, добавьте фарш, жарьте до побеления, влейте томаты, потушите 10 минут, приправьте. Картофель и баклажан нарежьте тонкими кружками. В форму для запекания выкладывайте слоями: картофель, часть мясного соуса, баклажаны, оставшийся соус. Посыпьте орегано. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки.

