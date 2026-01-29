Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 05:46

Вкуснее и нежнее любого чизкейка: творожная запеканка для завтраков и чаепитий

Фото: D-NEWS.ru
Эта творожная запеканка вкуснее и нежнее любого чизкейка. Отлично подходит для завтраков и чаепитий. Она не опадает посте выпекания, остается высокой, пышной и очень нежной.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (9% или 5%), 3 яйца, 100 г сметаны, 100 г сахара, 2 ст. л. крахмала, цедра одного лимона или апельсина, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу. Разогрейте духовку до 170 градусов. Творог пробейте блендером до максимально однородной, пастообразной консистенции. Отделите желтки от белков. В глубокой миске смешайте творог, желтки, сметану, сахар, цедру, соль, ваниль и крахмал до гладкости. В чистой сухой миске взбейте белки с щепоткой соли в устойчивую пену. Осторожно, движениями снизу вверх, введите белки в творожную массу, чтобы сохранить воздушность. Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте. Выпекайте 40–50 минут, пока поверхность не станет золотистой, а серединка не закрепится (она может слегка колыхаться — это нормально).

Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте запеканку остывать — это предотвратит резкое оседание.

Проверено редакцией
запеканки
творог
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Вкуснее и нежнее любого чизкейка: творожная запеканка для завтраков и чаепитий
500 г творога (9% или 5%)
3 яйца
100 г сметаны
100 г сахара
2 ст. л. крахмала
цедра одного лимона или апельсина
щепотка соли
ванильный сахар по вкусу
Разогрейте духовку до 170 градусов. Творог пробейте блендером до максимально однородной, пастообразной консистенции.
Отделите желтки от белков. В глубокой миске смешайте творог, желтки, сметану, сахар, цедру, соль, ваниль и крахмал до гладкости.
В чистой сухой миске взбейте белки с щепоткой соли в устойчивую пену. Осторожно, движениями снизу вверх, введите белки в творожную массу, чтобы сохранить воздушность.
Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте. \
Выпекайте 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой, а серединка не закрепится (она может слегка колыхаться — это нормально).
Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте запеканку остывать — это предотвратит резкое оседание.
