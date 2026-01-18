Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 15:31

Улитки с фаршем: без теста и без жарки — положили фарш на лаваш, скрутили, запекли — и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Улитки с фаршем по этому рецепту готовятся без теста и без жарки — положили фарш на лаваш, скрутили, запекли — и готово!

В процессе запекания тонкий лаваш пропитывается соками от фарша и превращается в нежную, слегка хрустящую корочку, а сочная начинка внутри становится ароматной и очень аппетитной.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой тонкий лист лаваша, 300–400 г мясного фарша, 1 яйцо, 150–200 г тертого сыра, 1–2 спелых помидора, 3–4 ст. л. майонеза или сметаны, соль, перец, паприка. В миске смешайте фарш, сырое яйцо, мелко нарезанные помидоры (без излишков сока), тертый сыр, специи и соль. Лаваш разложите на столе и равномерно смажьте майонезом или сметаной для сочности. Сверху распределите фаршевую начинку. Плотно сверните лаваш в тугой рулет. Нарежьте его на порционные кусочки толщиной 3–4 см — это и будут улитки. Разложите их срезом вверх на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Взбейте яйцо для смазывания и кисточкой покройте им верхушки улиток для золотистой корочки. Разогрейте духовку до 180–200 градусов и запекайте 25–30 минут до румяности.

Ранее стало известно, как приготовить мясной ролл из пачки фарша — идея для ужина.

