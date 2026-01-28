Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:35

Нет духовки? И не надо! Конвертики-блинчики на сковороде с творогом. Нежные, сладкие и тающие во рту

Фото: D-NEWS.ru
Эти конвертики — настоящее спасение для тех, кто хочет порадовать себя свежей, домашней выпечкой, но не имеет под рукой духовки. Они соединяют в себе нежность сырников и удобство блинчиков, готовясь на обычной сковороде за считанные минуты. Сладкий творог, слегка растёкшийся и прогретый внутри тонкого теста, создаёт ощущение лёгкого, почти воздушного десерта, который тает во рту. Это идеальный вариант для сладкого завтрака или уютного чаепития, не требующий ничего, кроме вашей любимой сковороды и простых продуктов.

Вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст.л. сахара, 4-5 ст.л. муки, щепотка соли и ванилин. Для жарки используйте растительное масло. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом, сахаром, солью и ванилином. Постепенно добавьте муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. Разрежьте его на квадраты или прямоугольники. На середину каждого положите по чайной ложке творожной начинки (для неё смешайте 100 г творога с 1 ст.л. сахара). Защипните края, формируя конвертики. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон под крышкой до золотистого цвета. Подавайте со сметаной, джемом или сгущённым молоком.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
творог
конвертики
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
