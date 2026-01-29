Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Нарезаю яблоки, заливаю яично-сливочной смесью, посыпаю корицей. Десертная запеканка на сковороде готова

Фото: D-NEWS.ru
Режу яблоки, заливаю яично-сливочной смесью, посыпаю корицей. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для изысканного завтрака или уютного десерта.

Получается обалденная вкуснятина: нежные ломтики яблок, тающие во рту, в бархатистом сладком запеченном креме с ароматной ноткой корицы и хрустящей карамельной корочкой по краям.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 яблока, 3 яйца, 100 мл сливок (10–20%), 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 30 г сливочного масла, щепотка соли. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими дольками. В миске взбейте яйца со сливками, сахаром и солью. В сковороде растопите масло, выложите яблоки и слегка обжарьте 3-4 минуты. Равномерно распределите яблоки по дну и залейте яично-сливочной смесью. Посыпьте корицей. Готовьте под крышкой на медленном огне 15–20 минут до застывания массы. Можно довести до готовности в духовке, разогретой до 180 °C, 5–7 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

