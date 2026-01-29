Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:04

Забудьте про магазинные рулеты! Готовлю шоколадный с соленой карамелью и орехами. Тает во рту. Рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ключ к успеху — в очень коротком времени выпечки. Всего 6 минут в горячей духовке — и бисквитная основа остается эластичной, влажной и идеально скручивается в рулет без единой трещины, готовая принять любую начинку.

Яйца (6 шт.) разделяю на белки и желтки. Желтки взбиваю с 60 г сахара до светлой пышной массы. Белки взбиваю в чистую сухую пену, затем, не прекращая взбивать, постепенно добавляю оставшиеся 60 г сахара. Взбиваю до устойчивых пиков.

Желтковую массу аккуратно, лопаткой, ввожу во взбитые белки. Просеиваю сверху 100 г муки, 3 ст. л. какао, 5 г разрыхлителя и 20 г кукурузного крахмала. Добавляю 20 мл растительного масла. Очень осторожно и плавно все смешиваю лопаткой движениями снизу вверх.

Тесто выливаю на противень, застеленный пергаментом, и разравниваю в тонкий прямоугольный пласт. Выпекаю в разогретой до 170°C духовке ровно 6-7 минут. Бисквит должен быть готов, но оставаться мягким.

Достаю противень. Накрываю горячий бисквит чистым листом пергамента и аккуратно, но быстро, пока он теплый, сворачиваю в рулет вместе с бумагой. Оставляю остывать в свернутом виде.

Для крема холодные сливки (400 мл, 33%) взбиваю с 80 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Отдельно взбиваю 300 г творожного сыра. Затем аккуратно соединяю обе массы лопаткой.

Остывший бисквит разворачиваю. Смазываю всю поверхность кремом. Сверху по центру выкладываю полоску готовой соленой карамели и посыпаю измельченными орехами (пекан, фундук). С помощью пергамента снова аккуратно сворачиваю в плотный рулет.

Убираю в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Перед подачей украшаю остатками крема, карамелью, орехами или тертым шоколадом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожное тесто для пирожков — не нужны ни дрожжи, ни длительное вымешивание: для любых начинок
Общество
Творожное тесто для пирожков — не нужны ни дрожжи, ни длительное вымешивание: для любых начинок
Забудьте про магазинный! Готовлю майонез в стакане за 15 секунд. Без консервантов, густой и очень вкусный. Рецепт
Общество
Забудьте про магазинный! Готовлю майонез в стакане за 15 секунд. Без консервантов, густой и очень вкусный. Рецепт
Добавьте зелёное яблоко: печень по-французски на сковороде — просто, но вкус как в ресторане
Общество
Добавьте зелёное яблоко: печень по-французски на сковороде — просто, но вкус как в ресторане
Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью
Регионы
Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью
Творожное тесто для пирожков — не нужны ни дрожжи, ни длительное вымешивание: для любых начинок
Общество
Творожное тесто для пирожков — не нужны ни дрожжи, ни длительное вымешивание: для любых начинок
еда
рецепты
тесто
рулеты
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.