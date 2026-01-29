Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ

В России начали изымать автомобильные номера серии ЕКХ из-за угрозы компрометации сотрудников силовых структур, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на разъяснение ГИБДД. В ведомстве указали, что машины с такими знаками находятся под пристальным вниманием иностранных спецслужб, что создает прямой риск для жизни владельцев.

По информации источника, официальное разъяснение было предоставлено жителю Нижнего Новгорода, которому отказали в возврате изъятого номера. В ведомстве сослались на «свежее распоряжение» и ограничения, установленные федеральными законами № 144 и № 57, направленные именно на предотвращение компрометации информации.

Серия ЕКХ была введена в 1996 году для служебного транспорта ФСО, ФСБ и представителей власти. Со временем номера стали доступны гражданским лицам, но сохранили в общественном сознании устойчивую ассоциацию со спецслужбами.

Ранее председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что в России необходимо официально продавать «красивые» автомобильные номера. По ее словам, полученные средства можно потратить на социально значимые цели.