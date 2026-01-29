Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:00

В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте

Журова: конькобежкам Коржовой и Семеновой будет непросто на Олимпиаде-2026

Ксения Коржова Ксения Коржова Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российским конькобежкам Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой будет непросто на Олимпиаде-2026, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она отметила, что спортсменкам в большей степени придется рассчитывать лишь на случайность.

Им будет непросто, потому что девушки практически не участвовали в международных стартах. Они почти не получили международного опыта, могли его приобрести на молодежных соревнованиях. Нужно надеяться на случайность, на Олимпиаде они бывают, особенно в такой дисциплине, как масс-старт у Семеновой. Она требует знания соперников и изучение их по ходу дистанции. Нужно знать, что от кого ожидать, какого подвоха. Ты находишься в плотной борьбе, многие падают. Важно тактическое положение, чтобы вовремя оторваться или не отпустить соперника, — сказала Журова.

Ранее сообщалось, что Коржова и Семенова получили приглашение на Олимпийские игры от Международного олимпийского комитета (МОК). Коржова квалифицировалась на дистанции 3000 метров, а Семенова — в масс-старте.

Россия
российские спортсмены
конькобежный спорт
Светлана Журова
Олимпийские игры
