Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Москву, следует из кадров прямого эфира телеканала «Россия-24». Самолет иностранного лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.

На кадрах видно, как президента ОАЭ приветствует российская делегация, в том числе первый вице-премьер России Денис Мантуров. Гостя также встретил почетный караул.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Аль Нахайян проведут переговоры в формате рабочего завтрака. Он отметил, что Аль Нахайян прибудет в Москву 29 января с официальным визитом. До этого сообщалось, что главы государств обсудят перспективы многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Они также затронут актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня.

Прежде сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отношения Москвы и Дамаска динамично развиваются при новых властях Сирии.