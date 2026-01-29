Почему я раньше не использовала этот продукт: хрустящие треугольнички из лаваша — начинка выше всяких похвал

Иногда самый простой ингредиент неожиданно превращает обычный завтрак в настоящий хит. Эти треугольнички из лаваша готовятся буквально за 5 минут, получаются хрустящими снаружи и сочными внутри, а аромат колбасного сыра и чеснока делает их особенно аппетитными. Отличный вариант и для завтрака, и для быстрого перекуса.

Ингредиенты (на 1 порцию): тонкий лаваш — 1 лист, ветчина — 50 г, колбасный сыр — 40 г, твёрдый сыр — 20–30 г, помидор — ½ шт., чеснок — 1 зубчик, майонез или горчица — по вкусу.

Как готовлю: лаваш разрезаю на квадраты. Каждый слегка смазываю майонезом или горчицей, добавляю мелко натёртый чеснок. В центр выкладываю ломтик ветчины, тёртый колбасный и твёрдый сыр, сверху — дольку помидора. Сворачиваю лаваш плотным треугольником, чтобы начинка была хорошо закрыта. Выкладываю заготовки на сухую хорошо разогретую сковороду и обжариваю с двух сторон по 1–2 минуты до румяной, хрустящей корочки. Подаю сразу, горячими: сыр внутри тянется, помидор даёт сочность, а чеснок и колбасный сыр делают вкус ярким и насыщенным.

