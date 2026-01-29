Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:56

«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных

ТАСС: «Азов» транслирует в радиоэфире допросы с пытками российских бойцов

Бойцы украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) транслируют в радиоэфире пытки российских военных, сообщил ТАСС темнокожий боец группировки Даниэль Жарков. По его словам, попавших в плен солдат сперва избивают, а затем убивают.

Транслируют. Слышал, по радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают. Тоже слышал [из радиоэфира], — сказал он.

Ранее Даниэль Жарков сознался в убийстве раненого российского военнослужащего. Преступление произошло в частном доме под Димитровом в ДНР, который боевики использовали в качестве своей позиции.

До этого стало известно, что шесть бойцов «Азова» сдались в плен под Димитровом в ДНР. Пять групп военнослужащих попали в окружение в окрестностях города, четыре из них были ликвидированы. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Прежде группа украинских пехотинцев и наемник из Колумбии провалили штурм, в ходе которого раненого бойца с перебитыми ногами эвакуировали в блиндаж. Как рассказал пленный Александр Салюков, следы этой эвакуации случайно выдали позицию, приведя российских солдат прямо к укрытию противника.

