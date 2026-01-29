Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде

Фото: D-NEWS.ru
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Закрытый пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного перекуса, пикника или дополнения к обеду.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая, ароматная начинка из риса с яйцом и свежим луком, заключённая в румяную, умеренно слоёную или мягкую дрожжевую оболочку — сбалансированный вкус, знакомый с детства.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового дрожжевого или слоёного теста, 1 стакан отварного риса, 4-5 варёных яиц, большой пучок зелёного лука, соль, перец, 1 желток для смазки. Яйца мелко порубите, лук нарежьте, смешайте с остывшим рисом, посолите и поперчите. Тесто раскатайте на два пласта (нижний потолще). На один выложите начинку, накройте вторым пластом, защипните края. Смажьте поверхность желтком для красоты. Выпекайте в разогретой до 180-200°C духовке 30-40 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

